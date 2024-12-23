В аэропорту Екатеринбурга на 4 часа задержан вылет рейса в Астану

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на несколько часов задержан вылет рейса в столицу Казахстана.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, задерживается рейс RWZ-1097 в Астану авиакомпании Red Wings. По расписанию он должен был вылететь сегодня в 8 часов 40 минут. Однако теперь планируемое время вылета, согласно данным онлайн-табло, сдвинулось на 4 часа, и самолет должен отправиться в 12 часов 40 минут.

Причиной задержки названо позднее прибытие воздушного судна. Свердловская транспортная прокуратура взяла не контроль соблюдение прав пассажиров.

Напомним, недавно в аэропорту Кольцово больше чем на 10 часов был задержан рейс по маршруту "Екатеринбург – Хургада".