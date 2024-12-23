Роспотребнадзор узнал о свалках под Первоуральском, появившихся после сноса аварийного жилья

Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о свалках под Первоуральском, образовавшихся после демонтажа аварийного жилья. Напомним, речь идет о сносе домов по адресам улица Энгельса, 18 и улица Циолковского, 29, строительный мусор с которых стали вывозить и складировать в лесу. Ранее на эту проблему обратили внимание экологи Свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО). Очередная такая встреча на свалке закончилась нападением на эколога.

"Инспекторы осмотрели указанные в сообщениях участки: отходы от строительных и ремонтных работ действительно размещены в неприспособленных для этого местах. Специалисты отобрали необходимые пробы. По результатам их анализа будут приняты меры реагирования", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В свердловском РЭО отметили, что продолжат следить за ситуацией.

Ранее в РЭО рассказывали, что снос производится в рамках муниципальных контрактов, однако утилизацию отходов никто не контролирует. Из-за этого строительный мусор IV класса опасности вместо специального полигона вывозят и складируют в обычном лесу.

По данным СМИ, на участке работы проводит компания ООО "Битумен", а строительные отходы отвозят на промышленную зону на переулке Базовом, куда ранее к берегу реки Чусовая горадминистрация свозила грязный снег. Из-за этого, как ранее предполагали экоактивисты, мог произойти массовый мор рыбы.

Активисты также рассказывали, что нарушители в разговоре с ними вели себя хамски и угрожали расправой.