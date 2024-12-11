На активиста РЭО напали при проверке незаконной свалки в лесу под Первоуральском

На активиста Российского экологического общества напали во время проверки незаконной свалки под Первоуральском. Инцидент произошел накануне в лесу, в который уже какое-то время неизвестные свозят строительный мусор после сноса жилых домов. Ранее активисты сообщали, что нарушители в разговоре с ними вели себя хамски и угрожали расправой, однако в этот раз одними угрозами не обошлось.

Напомним, речь идет о сносе домов по адресам улица Энгельса, 18 и улица Циолковского, 29. По данным СМИ, на участке работы проводит компания ООО "Битумен", а строительные отходы отвозят на промышленную зону на переулке Базовом, куда ранее к берегу реки Чусовая горадминистрация свозила грязный снег. Из-за этого, как ранее предполагали экоактивисты, мог произойти массовый мор рыбы.

Ранее в РЭО рассказывали, что снос производится в рамках муниципальных контрактов, однако утилизацию отходов никто не контролирует. Из-за этого строительный мусор IV класса опасности вместо специального полигона вывозят и складируют в обычном лесу. На протяжении двух суток активисты защищали лес, однако минувшим вечером на одного из них наехал автомобиль.

"Стоял на обочине. Подъехал автомобиль и совершил на меня наезд. Дальше не помню, все как в тумане. Вызвали скорую, реанимацию и полицию", - рассказал пострадавший эколог.

В больнице общественнику назначили рентген и компьютерную томографию. Сейчас устанавливается тяжесть причиненного вреда, заявление в полицию уже написано.

"Известно, что у подрядчиков, компании "Битумен", заключен договор с одним из полигонов в Ревде. Именно сюда они должны вывозить мусор, относящийся к отходам IV класса опасности. Волонтеры РЭО продолжают держать ситуацию на контроле", - добавили в РЭО.