22 Декабря 2024
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Происшествия Южный ФО В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Лозовая и Красное

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Лозовая в Харьковской области и Красное в Донецкой Народной Республике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны России.

В Харьковской области населенный пункт освободила группировка "Запад". Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки производства Польши, США, Великобритании.

В ДНР населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Центр". Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины "Варта" и "Козак", девять автомобилей, гаубицы.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Федоровка, Закотное, Подольское, Дачное, Белокузьминовка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер "Спартан", три пикапа и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей и пять 122 мм гаубиц Д-30.

Теги: Минобороны РФ, Лозовая, Красное, спецоперация,


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