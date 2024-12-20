Андрей Трубецкой: Бюджет Сургутского района на 2025 год остается социальным

Дума Сургутского района утвердила бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

При формировании казны в приоритете было исполнение принятых обязательств и развитие территории.

"Бюджет остается социальным – 56% средств в 2025 году планируется направить на образование, культуру, спорт и социальную политику", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

Доходная часть в 2025 году составит 22,1 млрд рублей, расходная – 23,1 млрд рублей, дефицит – 932 млн рублей. Его покрытие ожидается поступлениями от продажи акций и остатками на счете на 1 января финансового года.

Инвестиционные расходы в сравнении с проектом бюджета прошлого года выросли с 3,4 млрд рублей до 6,1 млрд.

Как сообщил Андрей Трубецкой, средства будут направлены на жилье, образование, культуру и спорт, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство.

Финансирование жилищных программ составит порядка 4 млрд рублей. Это средства района с учетом поступлений из регионального и федерального бюджетов в рамках нескольких жилищных программ. Деньги предусмотрены на покупку квартир для переселения из аварийного и фенольного фондов, выплаты выкупной стоимости, субсидии молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам, а также снос расселенных домов.

Инвестиции в сфере образования составят почти миллиард – 923,8 млн рублей. Средства пойдут на обеспечение концессионных соглашений, в том числе на завершение строительства школы на 1100 мест в Белом Яре. Инвестиции в культуру и спорт составят 779 млн рублей. Запланировано завершение строительства КДЦ в Солнечном и музея «Барсова Гора», работы по другим объектам.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено 286,3 млн рублей –это бюджет на строительство канализационно-очистных сооружений в Федоровском, объекта водоотведения в Русскинской, водоочистных сооружений в Белом Яре и реконструкцию котельных в Барсово и д. Верхнемысовой.

На дороги в 2025 году выделено 106,7 млн рублей. На капремонты объектов соцсферы, ЖКХ, дорог и благоустройство запланировано 764,7 млн рублей. Сумма на укрепление материально-технической базы и ремонты соцучреждений выросла с 296,4 млн в 2024 году до 354,7 млн в 2005 году.