Россия выразила соболезнования Афганистану по поводу трагической аварии

Россия выразила соболезнования Афганистану по поводу аварии, в которой погибли 50 человек. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Кабул-Кандагар в ночь на 19 декабря. Там столкнулись пассажирские автобусы с бензовозом и грузовиком. Более 70 человек пострадали.

"Россия выражает искреннее сочувствие афганскому народу, глубокие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим — скорейшего выздоровления", - пишет МИД.