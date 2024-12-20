Бастрыкин заинтересовался ДТП с автобусом, перевозившим детей в Челябинской области

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования обстоятельств ДТП с участием автобуса в Челябинской области, перевозившим несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, 19 декабря на 69 км автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым водитель автобуса "Хайгер" перевозил организованную группу из 25 несовершеннолетних пассажиров-спортсменов и пяти сопровождающих.

Из-за снегопада водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус перевернулся. Пострадали пять человек. Их доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.