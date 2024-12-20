На Южном Урале ликвидировали две крупные свалки на 59 га

В Челябинской области закончили рекультивацию Магнитогорской левобережной свалки в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба минэкологии региона.

По новым технологиям рекультивированы уже две крупнейшие свалки, первой была челябинская. Теперь более 59 га приведены в безопасное состояние и могут использоваться для нужд города.

Губернатор Алексей Текслер назвал завершение рекультивации магнитогорской свалки уникальным экологическим проектом региона.

"В Челябинске на месте бывшей городской свалки летом зеленеет трава, скоро так будет и в Магнитогорске. Высоко оцениваю результаты совместной работы с Росатомом в этом направлении. Рекультивация свалок не только улучшила ситуацию в двух крупнейших городах региона, она задала новый вектор развития городского пространства на месте бывших мусорных полигонов", — отметил губернатор.

В минэкологии региона подчеркнули, что масштабная ликвидация свалки стала возможной благодаря сложным инженерно-техническим сооружениям, таким как: система сбора, отведения и очистки фильтрата на очистных сооружениях, а также система сбора и утилизации биогаза.

В ведомстве также отмечают, что количество выбросов вредных веществ в атмосферу города сократилось на 17 тыс. тонн за год.

Ранее стало известно, что мусорный полигон под Челябинском планируют расширить в два раза. Министерство экологии региона включило новые объекты захоронения в обновленную территориальную схему обращения с отходами. Таким образом, площадь полигона в Полетаево будет сопоставима с закрытой городской свалкой, которая была признана одним из главных источников вредных выбросов.