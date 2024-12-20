Титов захотел убедить Китай в высоком качестве вина из России

Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов считает, что потребителей из Китая надо убедить в том, что российский алкоголь и, в частности, вино отличается высоким качеством и разнообразием.

Сегодня есть цель убедить китайцев, что у России есть свое отличие вино, что российская алкогольная продукция отличается и качеством, и разнообразием. Сложность тут состоит в различии культур потребления алкоголя, сообщил РИА Новости Титов.

Конкретных мер он не привёл.