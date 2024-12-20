20 Декабря 2024
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Фото: t.me/kubzskru

Юрий Бурлачко поздравил сотрудников и ветеранов органов госбезопасности

На 50-й внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края заочным голосованием депутаты приняли два постановления: «О положительных отзывах на проекты федеральных законов» и «Об отрицательных отзывах на проекты федеральных законов», сообщает пресс-служба регионального парламента.

Парламентарии рассмотрели 24 законопроекта, 20 из которых были поддержаны.

(2024)|Фото: t.me/kubzskru

"Мы поддержали проекты, принятие которых сыграет значительную роль в дальнейшем развитии национальной экономики и социальной сферы, урегулирует правоотношения в ряде отраслей, имеющих важное значение и для Краснодарского края, позволит оказать дополнительные меры поддержки жителям страны, в том числе участникам СВО и членам их семей. В случае принятия рассмотренных законов Государственной Думой у нас, безусловно, появятся дополнительные основания для совершенствования краевой нормативной правовой базы", – прокомментировал принятые решения председатель ЗСК Юрий Бурлачко. 

Также сегодня, 20 декабря, спикер кубанской областной думы  поздравил чекистов с Днем работников органов безопасности РФ.

"Каждое направление деятельности спецслужб требует от действующих сотрудников исключительных качеств – высокого профессионализма, мужества, смелости, принципиальности, верности служебному и гражданскому долгу, выдержке и умению действовать в нестандартных ситуациях. Сотрудникам органов безопасности на Кубани эти качества присущи в полной мере. Их служение Отечеству обеспечивает стабильность и безопасность в нашем многомиллионном регионе, приближает победу в специальной военной операции. Поздравляю всех действующих сотрудников и ветеранов спецслужб с праздником! Желаю стойкости духа и успехов в профессиональной деятельности! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!", - написал в своем телеграмм-канале Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, день работников органов безопасности рф, парламентарии


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