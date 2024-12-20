20 Декабря 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Глава Германии может распустить Бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается распустить парламент – Бундестаг. Это может быть сделано после вотума недоверия, вынесенного канцлеру Олафу Шольцу.

Представитель канцелярии президента Керстин Гаммелин привела в X заявление Штайнмайера, в котором говорится, что президент провел переговоры с лидерами парламентских групп и фракций в немецком Бундестаге. Он сделал это, чтобы убедиться, что больше нет перспектив создания стабильного парламентского большинства для федерального правительства. Решение о роспуске парламента может быть принято уже 27 декабря, пишет "Ъ".

Ранее депутаты Бундестага высказались за лишения доверия канцлера Олафа Шольца. Против канцлера проголосовало 394 из 717 принявших в нем участие депутатов. За Шольца были 207 политиков, 116 воздержались. Для выражения доверия или его лишения требовалось минимум 367 голосов. Ожидаются досрочные выборы. Их могут назначить на 23 февраля 2025 г.

Теги: Франк-Вальтер Штайнмайер, ОЛаф Шольц, канцлер, Бундестаг, парламент


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.12.2024 19:10 Мск Шольцу вынесен вотум недоверия

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