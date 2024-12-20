В Нефтеюганске прокуратура подала иски в отношении пяти депутатов гордумы за сокрытие доходов

В Нефтеюганске прокуратура подала иски в отношении пяти депутатов гордумы за сокрытие доходов. Гособвинители требуют лишить народных избранников мандатов в связи с утратой доверия, сообщает "Вестник Сургутского района".

Депутаты думы Нефтеюганска в 2022 году не отразили в справках о доходах за прошедший год сведения о получении доходов, о счетах, на которые поступили значительные суммы, и совершили другие нарушения. Дума города вынесла предупреждения депутатам, но в прокуратуре с таким решением не согласились и направили в суд пять административных исковых заявлений о признании решений думы города незаконными и досрочном прекращении полномочий депутатов в связи с утратой доверия.

Данные об административном производстве уже размещены на сайте горсуда. Иски поданы в отношении спикера Марата Миннигулова и депутатов Максима Мальчикова, Константина Черных, Александра Дудича и Ивана Мурзина. Какие суммы народные избранники не отразили в декларациях, не уточняется.