11 Декабря 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В школах введут среднюю оценку знаний по всем предметам?

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников российских школ. С такой инициативой он выступил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

ЕГЭ является вступительным экзаменом, а вот оценка знаний по предметам школьной программы в целом отсутствует, подчеркнул он. В результате школьники практически не выбирают для сдачи ЕГЭ географию, историю и литературу. Они сдают два выбранных предмета и к ним готовятся, а все остальные остаются побоку. Можно, например, при поступлении в вуз учитывать три ЕГЭ плюс средний балл, то есть будут четыре оценки. Такой результат будет более объективным, считает Фадеев.

Путин идею поддержал. Он отметил, что география и литература - это важные предметы, формирующие культурный код.

Многие эксперты давно говорят о большой беде системы образования - в ней вообще нет выпускных экзаменов. Как отмечает руководитель общественного движения "За возрождение образования", профессор математики Александр Иванов, безграмотность выпускников школ стала уже притчей во языцех. Ведь никакой реальной аттестации в школах нет.

Теги: оценки, школа, выпускники, образование


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