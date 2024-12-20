В конце декабря Свердловскую область накроет аномальное тепло

В последних числах декабря 2024 года в Свердловской области ожидается аномальное для этого времени потепление. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, ночь 20 декабря выдалась морозной, особенно на севере Свердловской области. Холодной будет и следующая ночь 21 декабря.

Но уже днем в субботу значительно потеплеет: атмосферный фронт принесет массу теплого воздуха с Атлантики. По прогнозам, в ближайшие дни установится довольно однородная погода с температурой выше нормы на 4-5 градусов.

Напомним, это уже не первая аномалия за нынешнюю зиму. Ранее очень теплая погода наблюдалась на Урале в середине ноября.