В Екатеринбурге суд не разрешил вьетнамцу перезахоронить прах брата

В Екатеринбурге суд отказал гражданину Вьетнама в перезахоронении праха его брата.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Ву Ван Хунг обратился с иском к своему племяннику Ву Хоанг Аню и ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания" и МКУ "Служба городских кладбищ". Поводом стало решение Ву Хоанг Аня кремировать и похоронить на Урале скоропостижно скончавшегося отца.

По утверждению истца, родственники якобы не сообщили ему о кончине брата. Ву Ван Хунг требовал выдать прах для захоронения во Вьетнаме с соблюдением традиций, как того хотел сам усопший.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга допросил свидетелей и выяснил, что еще девять лет назад в разговоре с наемным работником брат истца сообщил, что хотел бы быть похороненным согласно традициям. Однако близкие родственники подобных слов не подтвердили. Также выяснилось, что Ву Ван Хунг все же знал о смерти брата и даже присутствовал при обсуждении церемонии похорон, но возражений не высказал.

"Так как несогласие родственников не относится к основаниям, по которым согласно закону "О погребении и похоронном деле" можно провести перезахоронение, в удовлетворении исковых требований судом было отказано", - пояснили в облсуде.

Там добавили, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.