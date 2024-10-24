В Екатеринбурге суд рассмотрит дело двух вьетнамцев, не поделивших прах умершего родственника

Железнодорожный суд Екатеринбурга рассмотрит дело по иску гражданина Вьетнама, желающего забрать на родину прах своего брата. Подробнее о том, почему все свелось к судебным разбирательствам, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Все началось со смерти гражданина Вьетнама в 2024 году. Его близкие, в числе которых и сын, проживающий в Екатеринбурге, кремировали тело и поместили прах в колумбарий. При этом брата усопшего о кончине родственника никто не уведомил. Когда же он узнал, захотел вывезти прах во Вьетнам для захоронения согласно всем традициям.

Истец обратился к ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания" и МКУ "Служба городских кладбищ" с требованием выдать прах, но получил отказ. Тогда он обратился в суд, где попросил признать договор племянника с ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания" недействительным, а захоронение – незаконным.



Судебное заседание назначено на 25 октября.