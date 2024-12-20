Запад испугался за своих инструкторов на Украине

На Западе задумались о судьбе инструкторов Вооружённых сил Украины. Там обеспокоены тем, что, если отправят на Украину таких спецов для подготовки солдат ВСУ, они станут целью для России.

Ранее возможность перенести обучение украинских военных с территории Великобритании на запад Украины допустил глава Минобороны Джон Хили, который призвал сделать подготовку войск "более соответствующей потребностям" Киева, пишет РБК.

Ранее Нидерланды разрешили Украине использовать поставленные ими истребители F-16 в том числе для ударов по военным целям в России. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Он добавил, что международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее.