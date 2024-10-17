Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды разрешают Украине использовать поставленные ими истребители F-16 в том числе для ударов по военным целям в России. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

По его словам, Украина должна соблюдать международное право, но "международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию", пишет РИА Новости.

Министр добавил, что международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее.

7 октября Минобороны Нидерландов официально подтвердило поставку первых истребителей F-16 Украине. Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. Сколько именно F-16 передано, не уточняется.

Как сообщалось, Украина получила несколько F-16 в июле этого года. Поставить истребители согласились несколько членов НАТО: Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Они обязались передать Киеву 80 самолетов в течение ближайших лет, в том числе до 20 самолетов в 2024 году, писала газета Washington Post.