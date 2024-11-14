Строительство школы-замка в Екатеринбурге завершится к Новому году

Уже к Новому году "Атомстройкомплекс" завершит возведение средней общеобразовательной школы на улице Советской в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

Прямо сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы и техническое оснащение специализированных помещений: библиотеки, планетария, операторской и студии звукозаписи.

"В настоящий момент завершаются работы по устройству ковровых покрытий: в спортивных залах уложен линолеум, а в зрительном – ПВХ-плитка. Мы начинаем там монтаж кресел. Также собираем мебель в классах и вешаем интерактивные доски. Полностью завершено спортивное ядро школы: готовый стадион с беговой дорожкой и полями для футбола, волейбола и баскетбола. Выполнены и работы по благоустройству: на прилегающей территории установлены малые архитектурные формы, расставляем скамейки. Осталось смонтировать небольшие, но сложные участки ограждений", - рассказал руководитель строительства "Центр подрядов "АСК" (ГК "Атомстройкомплекс") Александр Прокопович.

На территории школы строители сохранили большую ель и уже подвели к ней электричество – в праздник там засверкает гирлянда. Также к моменту сдачи школы будет реконструирован перекресток улиц Советская – Июльская. Там установят новые опоры освещения и модернизируют светофоры, перенесут контактные троллейбусные линии, а также расширят проезжую часть и оборудуют парковочный "карман" для удобного и безопасного подъезда автомобилей к учебному заведению.

Новая школа привлекает внимание жителей и гостей города своей необычной архитектурой: видовая башня, скатная кровля и мансардные окна делают ее похожей на волшебный замок. Здесь будут учиться 1500 детей: в здании площадью более 22 тысяч квадратных метров предусмотрены блоки для начальных и средних классов и общешкольная зона с тремя спортивными и тренажерным залами, современным зрительным залом на 450 мест и библиотечным центром с оригинальной стеклянной крышей.

Школа в Пионерском микрорайоне – второй объект, возведенный "Атомом" с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). В его рамках после окончания строительства компания будет осуществлять техническую эксплуатацию здания еще пять лет. Работы будут организованы по тому же принципу, что в школе №41 на ВИЗе – пилотном проекте "Атома", построенном в рамках концессионного соглашения. С помощью девелопера здесь реализован уникальный комплекс дополнительных услуг, доступных всем жителям района.