Хуснуллин: В строительной отрасли не хватает 200-400 тысяч человек

В России дефицит кадров в строительной отрасли оценивается в 200-400 тыс. человек.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, точную цифру сказать сейчас никто не может. По его словам, дефицит кадров в строительной отрасли образовался из-за роста объемов строительства, который был не пропорционален к повышению производительности.

Отмечается, что в настоящее время в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работает около 11 млн человек, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что в России в условиях дефицита персонала функционирует 86% предприятий и организаций. Чаще всего о дефиците говорят транспортно-логистические компании, промышленники, торговые организации и предприятия сферы услуг.