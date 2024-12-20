Минтранс ведет работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми

Министерство транспорта России приступило к работе с авиаперевозчиками по предоставлению семьям с детьми льгот.

Речь идет о скидке 50% на авиабилеты. Как заявил глава ведомства Роман Старовойт, вопрос будет решен к середине января 2025 года. По его словам, работа ведется в рамках поручения президента России Владимира Путина на "Прямой линии", сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину решить проблему, когда авиакомпании не предоставляют многодетным семьям скидки в 50% на билеты, которые им положены. Путин указал, что нужно искоренить проблему.

Ответственность за дорогие билеты глава государства возложил на авиакомпании, которые вводят недостаточно большие льготы для многодетных семей, и поручил решить эту проблему.