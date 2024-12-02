02 Декабря 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Слуцкий: Запад понимает, что Россию не победить на поле боя

Западные страны понимают, что России не получится нанести смертельный удар на поле боя, и пытаются раскачать ситуацию в соседних странах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.
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"Очередную попытку майдана по украинскому сценарию, или, как это называют, прокси-революцию, прямо сейчас западные кураторы пытаются устроить в соседней Грузии", - сказал Слуцкий в ролике, который будет опубликован на его странице во "ВКонтакте".

Он отмечает, что в западной прессе вовсю обсуждают применение Россией новой ракеты "Орешник", чей запуск по украинскому заводу выглядел настолько эффектно, "что кто-то даже начал сравнивать его разве что не с инопланетным оружием".

По его словам, с момента победы на выборах правящей партии "Грузинская мечта" прозападная оппозиция хочет совершить в Грузии новую гражданскую войну. А в Тбилиси приезжают европейские политики, которые открыто призывают людей к беспорядкам.

"В ЕС также открыто угрожают грузинским властям различными санкциями", - подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что Запад "раскачал" Украину, где люди поверили в обещания создать там рай на земле. В итоге в стране безумная коррупция, распродажа собственности за бесценок иностранным компаниям, повальная безработица, и *****.

Ранее сообщалось, что протесты в Грузии спровоцировала половинчатая позиция властей. В ночь с 28 на 29 ноября в Грузии началась масштабная акция протеста, в ходе которой силовики применили водометы и слезоточивый газ. Митинг стал реакцией на озвученное 28 ноября решение правящей партии "Грузинская мечта" заморозить переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз до 2028 года. В ночь на воскресенье протестующие разгромили здание парламента. На кадрах видно, что в здании разбиты стекла окон, повреждена инфраструктура, мебель, компьютеры, внутри здания найдены бутылки от "коктейля Молотова", петарды. Почему власти Грузии решили приостановить евроинтеграцию и как будут развиваться события дальше? Подробнее — в материале Накануне.RU.

Теги: слуцкий, запад, украина


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