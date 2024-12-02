Вашингтон опроверг возможность передачи ядерного оружия Киеву

Американские власти не планируют возвращать Украине ядерное оружие.

Как сообщил в эфире ABC News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, "это не рассматривается". Так он отреагировал на сообщения СМИ. По его словам, Вашингтон занимается переброской на Украину "различных обычных видов вооружений, чтобы она могла эффективно защищать себя", а не ядерного потенциала.

Чиновник отметил, что это необходимо, чтобы позиции Киева были сильнее за столом переговоров. Салливан подчеркнул, что нынешняя администрация намерена до ухода президента Джо Байдена "потратить каждый доллар", который Конгресс выделил на помощь Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Салливана о том, что "Киев должен сам принимать решение о территориальных уступках России".