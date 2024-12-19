"Мы готовы прямо сегодня": Владимир Путин заявил о готовности к дуэли западных ПВО с "Орешником"

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова устроить озвученную им ранее "высокотехнологичную дуэль" хоть сегодня.

"Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня", - ответил на вопрос президент ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Когда же журналист спросил Владимира Путина о то, почему ранее им в качестве территории был выбран Киев, президент ответил, что при желании "дуэль" можно провести в любом другом месте, однако, по его данным, именно в Киеве уже установлена западом серьезная система ПВО.

"Пожалуйста, можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны, эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше, их и там, и там по 24 штуки", - пояснил президент.

Напомним, что сегодня в ходе "прямой линии" глава государства отметил боеспособность ракеты "Орешник", заявив, что шансов ее сбить нет. После этого президент заявил, что его слова может подтвердить эксперимент.

"Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?" - заявил Путин.

Это высказывание не понравилось президенту Украины Владимиру Зеленскому, чьи слова впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков описал как "эмоциональная перегрузка".