Главой Туринского городского округа избрали участника СВО

Новым главой Туринского городского округа станет местный депутат 6-го созыва, член партии "Единая Россия" и участник СВО Владимир Моисеев. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.

"Выбор для меня депутатов был неожиданным. После вступления в должность конечно же я буду прилагать все усилия для того, чтобы наш родной город и район стал еще краше, комфортабельнее и привлекательнее для проживания в нем наших уважаемых туринцев", - сказал новый градоначальник.

По словам Моисеева, в ближайшее время он займется увольнением с армии, что достаточно трудоемкий процесс. После этого он, со своими заместителями, приступит к разработке дальнейшего плана действий.

"Считаю, что необходимо стратегию, которая у нас имеется до 2030 года, разбить на более короткие сроки, установить более четкие задачи", - добавил Моисеев, поблагодарив депутатов за оказанное доверие при выборе его кандидатуры.

За Владимира Моисеева проголосовало 12 из 16 парламентариев. До своего назначения занимал должность ведущего инженера диспетчерской Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".