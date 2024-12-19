В Екатеринбурге разыскивают мошенника, получавшего компенсацию на оплату жилья за льготников

В Екатеринбурге возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества при предоставлении компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг для лиц льготной категории. В ходе проверки прокуратура выяснила, что неизвестное лицо на протяжении полугода получало компенсацию как минимум за двух уральцев, расписываясь в передаваемых ему квитках.

"Неустановленное лицо, реализуя преступный умысел на хищение социальных компенсаций на оплату услуг ЖКХ, расписывался в разовых поручениях (квитках) АО "Почта России" на получателей компенсации, после чего передавал недостоверные сведения о получении инвалидами и пенсионерами социальных выплат в администрацию Екатеринбурга", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кому именно сотрудники АО "Почта России" выдавали квитки и полагающуюся льготникам сумму, пока неизвестно. На данный момент в деле два потерпевших - инвалид и пенсионер.

Свою схему мошенник проворачивал с августа 2023 года по февраль 2024-го, успев похитить свыше 11 тыс. рублей. Прокуратура уже направила в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы в орган дознания для дачи уголовно-правовой оценки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование находится на контроле прокуратуры.