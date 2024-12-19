Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки

Программа поддержки будет создана для российских регионов, где наблюдается низкий уровень рождаемости. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

По словам главы государства, сейчас таких регионов около 35. Для них создается отдельная программа поддержки с объемом финансирования в 75 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет.

Путин отметил, что Чечня и Тува – одни из регионов с самой высокой рождаемостью по стране.