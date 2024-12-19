19 Декабря 2024
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Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко представил в рамках заседаний Совета законодателей инициативу кубанских законодателей- закон Краснодарского края об основах организации трудового воспитания и обучения

Как известно, накануне в столице проходило заседание Совета законодателей РФ, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В работе Совета и в мероприятиях, которые проводились в рамках заседания, принял участие руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

В рамках программы первого дня работы Совета руководитель кубанского парламента принял участие в заседании Комиссии по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции, возглавляемой председателем Государственного Совета – Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачевым. В заседании принял участие заместитель председателя Комиссии – председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин.

(2024)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко представил коллегам инициативу кубанских законодателей, принятую в октябре - Закон Краснодарского края «Об основах организации трудового воспитания и обучения в Краснодарском крае».

Говоря о важности принятого решения, председатель ЗСК заметил, что Закон был подготовлен в развитие и дополнение профильного федерального законодательства. В частности, Закона об образовании. Формирование трудовых навыков у детей и подростков – это средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в современных условиях. Необходимость усиления роли трудового воспитания в образовательном процессе неоднократно отмечалась и на государственном уровне и обсуждалась в общественном пространстве.

Как уточнил Юрий Бурлачко, федеральный законодатель обозначил трудовое воспитание обучающихся одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации.

(2024)|Фото: kubzsk.ru

Развивая мысль об актуальности темы, руководитель кубанского парламента добавил, что именно в настоящий момент трудовое воспитание детей должно рассматриваться как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

При этом подготовленный кубанскими парламентариями Закон – первый среди всех субъектов РФ. Однако это не ключевая его ценность.

«На наш взгляд, Закон Краснодарского края может стать основой для разработки соответствующих правовых актов в других субъектах», - добавил Юрий Бурлачко, уточнив, что проект закона на разных этапах прошел широкое общественное обсуждение с привлечением представителей всех участников образовательного процесса, получил их поддержку и вобрал в себя конструктивные предложения по совершенствованию существующей практики трудового обучения.

(2024)|Фото: kubzsk.ru

Тезисно назвал председатель ЗСК его основные аспекты, в числе которых определение конкретных полномочий краевых и муниципальных органов власти, а также образовательных организаций в сфере трудового воспитания. Также закрепление общих особенностей трудового воспитания в системах школьного и дошкольного, профессионального образования, во внеурочной деятельности и в семье.

Наряду с этим определяются особенности организации общественно полезного труда и профессиональной ориентации обучающихся, кадрового и материально-технического обеспечения образовательного процесса. Уделено внимание вопросу участия родителей в трудовом воспитании своих детей.

(2024)|Фото: kubzsk.ru

Представленный спикером опыт кубанских законодателей получил поддержку живой отклик со стороны парламентов других субъектов РФ.

Вторым вопросом повестки заседания стало обсуждение мер законодательного регулирования в сфере противодействия киберугрозам национальной безопасности. Также участники заседания обсудили проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Теги: совет законодателей, матвиенко, юрий бурлачко, трудовое воспитание, кубанские законодатели


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