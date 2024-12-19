Юрий Бурлачко представил в рамках заседаний Совета законодателей инициативу кубанских законодателей- закон Краснодарского края об основах организации трудового воспитания и обучения

Как известно, накануне в столице проходило заседание Совета законодателей РФ, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В работе Совета и в мероприятиях, которые проводились в рамках заседания, принял участие руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

В рамках программы первого дня работы Совета руководитель кубанского парламента принял участие в заседании Комиссии по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции, возглавляемой председателем Государственного Совета – Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачевым. В заседании принял участие заместитель председателя Комиссии – председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин.

Юрий Бурлачко представил коллегам инициативу кубанских законодателей, принятую в октябре - Закон Краснодарского края «Об основах организации трудового воспитания и обучения в Краснодарском крае».

Говоря о важности принятого решения, председатель ЗСК заметил, что Закон был подготовлен в развитие и дополнение профильного федерального законодательства. В частности, Закона об образовании. Формирование трудовых навыков у детей и подростков – это средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в современных условиях. Необходимость усиления роли трудового воспитания в образовательном процессе неоднократно отмечалась и на государственном уровне и обсуждалась в общественном пространстве.

Как уточнил Юрий Бурлачко, федеральный законодатель обозначил трудовое воспитание обучающихся одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации.

Развивая мысль об актуальности темы, руководитель кубанского парламента добавил, что именно в настоящий момент трудовое воспитание детей должно рассматриваться как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

При этом подготовленный кубанскими парламентариями Закон – первый среди всех субъектов РФ. Однако это не ключевая его ценность.

«На наш взгляд, Закон Краснодарского края может стать основой для разработки соответствующих правовых актов в других субъектах», - добавил Юрий Бурлачко, уточнив, что проект закона на разных этапах прошел широкое общественное обсуждение с привлечением представителей всех участников образовательного процесса, получил их поддержку и вобрал в себя конструктивные предложения по совершенствованию существующей практики трудового обучения.

Тезисно назвал председатель ЗСК его основные аспекты, в числе которых определение конкретных полномочий краевых и муниципальных органов власти, а также образовательных организаций в сфере трудового воспитания. Также закрепление общих особенностей трудового воспитания в системах школьного и дошкольного, профессионального образования, во внеурочной деятельности и в семье.

Наряду с этим определяются особенности организации общественно полезного труда и профессиональной ориентации обучающихся, кадрового и материально-технического обеспечения образовательного процесса. Уделено внимание вопросу участия родителей в трудовом воспитании своих детей.

Представленный спикером опыт кубанских законодателей получил поддержку живой отклик со стороны парламентов других субъектов РФ.

Вторым вопросом повестки заседания стало обсуждение мер законодательного регулирования в сфере противодействия киберугрозам национальной безопасности. Также участники заседания обсудили проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».