Власти Екатеринбурга продлили работу метро в ночь Нового года

В Новый год метро в Екатеринбурге будет работать на час дольше. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной администрацией.

Это означает, что в ночь с 31 декабря на 1 января городской метрополитен будет открыт до 01.00.

Напомним, что 31 декабря 2024 и 1 января 2025 года проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга будет абсолютно бесплатным. А с 29 декабря по 8 стоянка на уличных парковках города будет бесплатной.