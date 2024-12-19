СМИ: ВСУ могут использовать истребители F-16 во время нового наступления

ВСУ могут использовать до 20 западных истребителей F-16 во время нового наступления, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что киевский режим еще не использовал эти самолеты на полную мощность. Вероятно, это связано в первую очередь с нехваткой пилотов.

Как считают некоторые аналитики, украинские войска перейдут в наступление на один из российских регионов в ближайшие недели. При таком развитии событий F-16 могут быть задействованы для атак штабов, складов боеприпасов, скоплений техники и личного состава.

Ранее Нидерланды разрешили Украине использовать поставленные ими истребители F-16 в том числе для ударов по военным целям в России. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Он добавил, что международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее.

Как сообщалось, Украина получила несколько F-16 в июле этого года. Поставить истребители согласились несколько членов НАТО: Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Они обязались передать Киеву 80 самолетов в течение ближайших лет, в том числе до 20 самолетов в 2024 году, писала газета Washington Post.