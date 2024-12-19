92% жителей Томской области положительно оценили межнациональные отношения в регионе

Заседание координационного совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям в Томской области прошло под председательством главы региона Владимира Мазура.

Открывая заседание, Владимир Мазур напомнил, что уходящий год был объявлен Президентом Годом семьи.

«Мы уделили много внимания семьям, которые берегут традиции и ценности страны, воспитывают будущее Отечества. Нам важно сплотиться, больше уделять внимание близким, и помнить, что все мы одна большая семья, а Россия наш общий дом», — обратился Владимир Мазур к участникам заседания.

Губернатор поблагодарил региональное отделение Ассамблеи народов России, казачество Томской области и религиозные организации региона за помощь военнослужащим и их семьям, жителям пострадавших территорий Курской области и Приазовского муниципального округа Запорожской области.

Первый заместитель губернатора Томской области Андрей Дунаев рассказал, что национально-культурные автономии и духовенство региона с начала проведения СВО оказывают гуманитарную помощь и проводят благотворительные концерты в поддержку бойцов СВО.

Он также привел результаты социологического исследования, проведенного в ноябре 2024 года, согласно которому 92 % жителей Томской области положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе; 93 % не испытывали враждебного отношения и неприязни из-за своей национальной принадлежности за последний год. Эти показатели выше, чем за предыдущие годы (2 % прироста каждый год) и в целом по стране (81 % и 79 % соответственно).

Губернатор Владимир Мазур пожелал всем слаженной работы в новом году и призвал активно включиться в проведение мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.