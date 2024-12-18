В ТРЦ Петербурга бросили новорожденного мальчика

В Невском районе Санкт-Петербурга в торговом центре брошен новорожденный ребёнок. Ситуацией заинтересовались следователи.

Проводится доследственная проверка по уголовной статье "Оставление в опасности", сообщает Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. По данным прокуратуры северной столицы, речь идёт о ТРЦ на улице Тепловозной.

После осмотра врачей мальчик направлен в больницу. Судьбу ребёнка теперь будет контролировать прокуратура.