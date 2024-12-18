Свердловский губернатор, чья область была лидером по лесным пожарам, награжден медалью МЧС

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев награжден медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации". Торжественная церемония вручения состоялась сегодня, 18 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, награда Куйвашеву присуждена "за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

В ДИП заявили, что в пожароопасный сезон 2024 года на Среднем Урале было зафиксировано рекордно низкое число лесных пожаров. По сравнению с прошлым годом площадь таких возгораний снизилась в 300 раз.

Между тем, по официальным данным департамента лесного хозяйства по УрФО, в мае 2024 года возглавляемая Куйвашевым область была абсолютным лидером Уральского федерального округа по числу лесных пожаров. Сообщалось, что только в одной Свердловской области за этот период произошло столько же пожаров, сколько во всех остальных регионах УрФО вместе взятых.

Если говорить о прошлом годе, то, по данным все того же департамента, за время пожароопасного сезона на Урале в 2023 году были возбуждены десятки уголовных дел. Лидерами по "уголовкам" стали Свердловская и Тюменская области.