Российского хоккеиста приговорили к тюремному сроку за шпионаж в Польше

Российский хоккеист Максим Сергеев приговорен к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения в Польше за шпионаж.

Кроме того, 21-летнего игрока оштрафовали на 1220 евро, пишет RT. У него конфисковали деньги, заработанные в ходе шпионажа, и наркотики, которые у него были в день ареста.

Польша депортирует Сергеева на родину 26 мая 2025 года, до этого он будет отбывать наказание в тюрьме.

Напомним, в июне 2023 года стало известно, что в Польше по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста. Польская сторона сообщила, что россиянин "выполнял на польской территории порученные задачи, среди прочего о выявлении критической инфраструктуры в нескольких воеводствах".

Генеральный прокурор страны Збигнев Зебро не стал называть имени задержанного, отметив только, что он "был игроком хоккейного клуба первой лиги". Mash сообщал, что задержанным, вероятно, является защитник клуба UKS Zagłębie Sosnowiec Максим Сергеев.

Как выяснилось, из клуба россиянина отправили в фарм. Затем Сергееву написал некий Андрей, который предложил хоккеисту работу в Польше. Сначала ему нужно было написать в социальных сетях сообщения о том, что спецоперация на Украине не касается польского народа. За это Сергееву заплатили несколько долларов в криптовалюте.

Позже Сергееву поручили поиск учреждений, связанных с польской армией или силами НАТО. Информация должна была быть максимально документирована. Вскоре Максим вошел в ячейку, членам которой обещали 10 тысяч долларов, если им удастся остановить поезд, направлявшийся на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что не располагает детальной информацией по поводу задержания в Польше российского хоккеиста, обвиняемого в шпионаже. Он отмечал, что посольство выяснит все обстоятельства.