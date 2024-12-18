Герасимов сообщил, где сейчас в мире опаснее всего

Первый заместитель министра обороны России – начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов провёл брифинг. Он рассказал о военно-политической обстановке в мире, кризисе системы международных обязательств и договоренностей в сфере контроля над вооружениями, активности НАТО у границ России.

Герасимов считает, что военно-политическая обстановка в мире характеризуется ростом количества вооруженных конфликтов в различных регионах. Это способствовало дальнейшей деградации региональной и международной безопасности. Ситуация усугубляется и кризисом системы международных обязательств и договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

На региональном уровне отмечается нарастание напряженности в Европе, полагает начальник Генштаба. Под предлогом якобы неизбежности вооруженного столкновения НАТО с Российской Федерацией альянс, в нарушение взятых на себя обязательств, продолжает политику расширения на Восток с приближением военной инфраструктуры блока к нашим границам и последовательным наращиванием военного потенциала.

Вашингтон и Брюссель активизировали реализацию в НАТО политики "открытых дверей". В результате Финляндия и Швеция стали полноправными членами организации, а общее число участников достигло тридцати двух государств. На фоне усиления напряженности отмечается увеличение активности НАТО у российских границ. Количество масштабных военных учений стран альянса достигло сорока мероприятий в год.

"Неуклонно деградирует обстановка на Ближнем Востоке. Сохраняются риски перерастания кризиса в региональную войну", - сказал Герасимов.

Сложной остается обстановка в Закавказье. Запад стремится дестабилизировать обстановку, финансируя и направляя акции протеста в Грузии, считает Герасимов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Белый дом стремится переформатировать асеаноцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных ему альянсов. В интересах США в регионе развернута крупнейшая группировка войск и сил численностью около 400 тыс. военнослужащих. Также формируется "Азиатское НАТО", где главная роль отводится "тройственному союзу" США – Япония – Республика Корея.

Высказался Герасимов и о ситуации на Украине. Он считает, что вовлеченность стран коллективного Запада в противостояние с Россией на украинском направлении создает глобальные риски. На сегодня поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около $350 млрд, из них только на военные нужды – около $170 млрд. С февраля 2022 г. Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов. Продолжается подготовка украинских военнослужащих по стандартам НАТО, обучение прошли свыше 165 тыс. человек.

"В этом году освобождено более 190 населенных пунктов, под контроль перешло около 4,5 тыс. кв. км территории", - сказал Герасимов.