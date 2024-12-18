В Перми задержали юношу, который планировал поджечь военкомат

В Перми задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в попытке поджога здания военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии Пермского края.

"Задержанный пояснил, что хотел совершить преступление за денежное вознаграждение, которое ему обещали неизвестные, когда он искал работу в сети Интернет", - говорится в сообщении.

У молодого человека изъяли пакет с бутылками с жидкостью, которая направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что у мужчины есть психические заболевания. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.