На ЕКАД массовое ДТП с участием трактора, фургона, фуры и двух легковушек

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) произошло массовое ДТП. Об этом сообщил член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

Как рассказал общественник в своем Telegram-канале, авария случилась между Московским и Полевским трактами, недалеко от развязки на Широкую Речку. По данным Чукреева, произошло ДТП с участием трактора, фургона "Форд Транзит", легковых автомобилей "Опель Астра", "Фольксваген Тигуан" и фуры.

"На дороге гололед и снежная каша – похоже, именно состояние проезжей части стало причиной аварии. Этот участок ЕКАД обслуживает компания "АО Трест Уралтрансспецстрой" (УТСС). После того, как произошло ДТП, на место приехала снегоуборочная техника и рабочие просыпали дорогу противогололедной смесью", - рассказал Дмитрий Чукреев.

Сейчас на месте аварии работают реанимация и инспекторы ДПС. Накануне.RU обратилось за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга.