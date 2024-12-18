Екатеринбургский правозащитник Соколов встретит новый год в СИЗО

Свердловский областной суд оставил под стражей екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, 28 ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста Соколова до 4 января 2025 года. Адвокатом была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд на это решение.

Апелляция рассматривалась в закрытом режиме. В итоге облсуд, изучив материалы дела и выслушав мнения сторон, оставил постановление райсуда без изменений. Соколов продолжит оставаться под стражей и встретит новый год в СИЗО.

Напомним, в отношении правозащитника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 "Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций". Сообщалось, что речь якобы идет о публикации логотипа запрещенной в России социальной сети.

Этим летом домой к Алексею Соколову нагрянули силовики. После этого он был задержан и отправлен под арест.