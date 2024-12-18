Глава Томской области на совещании у полпреда в СФО обозначил перспективы развития в регионе беспилотных технологий

Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел совместное заседание Совета при полпреде и Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», обсудив исполнение поручений главы государства, в том числе, достижение технологического суверенитета в главных отраслях экономики.

Двигателем позитивных трансформационных процессов, по мнению Анатолия Серышева, выступает отечественная наука, а важной отраслью для формирования технологического суверенитета России полномочный представитель назвал беспилотные летательные системы. «В каждом регионе Сибири создан задел для развития сферы БПЛА», – сказал Анатолий Серышев.

Площадкой по внедрению экспериментального режима по эксплуатации беспилотных систем определена Томская область.

Губернатор Томской области Владимир Мазур отметил, что создание инфраструктуры для развития новой отрасли по производству беспилотных летательных аппаратов началось в регионе по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы».

«С участием Минпромторга создаем уникальный, единственный за Уралом крупный научно-производственный центр с летно-испытательным комплексом, лабораторно-исследовательским центром и центром коллективного пользования. Осуществлять опытную эксплуатацию легкой и сверхлегкой авиационной техники нам помогает экспериментальный правовой режим, который установлен в Томской области в 2022 году. В настоящее время мы работаем с Правительством России над его продлением», – сообщил губернатор Владимир Мазур.

Глава региона уточнил потенциал использования беспилотников в экономике: это контроль за состоянием трубопроводов и магистралей; наблюдение за лесными ресурсами и их защитой; обработка посевов химикатами и многое другое.

«Новая отрасль требует и новых кадров с уникальными навыками. Подготовку таких специалистов уже начали томские вузы, – продолжил губернатор Владимир Мазур. – По нашим оценкам, сибирским регионам на сегодняшний день нужно примерно 1 300 – 1 500 специалистов. А если отрасль будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году в Сибири нужны будут порядка 16 – 17 тысяч специалистов. И Томская область уже решает эту задачу: три наших университета (Томский политехнический, Томский государственный и Томский университет систем управления и радиоэлектроники) ведут подготовку кадров в сфере беспилотных авиасистем. В 2023-2024 учебном году обучение по ним прошло около 800 человек. В 2024-2025 учебному году подготовку пройдут порядка 1500 человек».