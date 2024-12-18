Мошенников, которые незаконно легализовали более тысячи иностранцев, задержали в Москве

Восемь человек задержали в Москве за организацию незаконной миграции. Они легализовали более одной тысячи иностранцев.

Как сообщает Следственный комитет России, по данным следствия, участники преступной группы работали с января 2023 года по декабрь 2024. Они изготавливали фиктивные трудовые договоры. Их доход составил более 30 млн рублей.

Сотрудники в ходе обысков изъяли деньги, документы, бланки и флешки.

Возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконной миграции".

Следствие требует заключить подозреваемых под стражу.