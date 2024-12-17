Сотрудникам Гортранса Екатеринбурга в феврале снова повысят зарплату на треть

Сотрудники Гортранса Екатеринбурга уже в феврале получат прибавку к зарплате в 30%. Об этом в ходе "прямой линии" заявил глава города Алексей Орлов.

"Сегодня водители получают достаточно неплохую заработную плату, а в феврале следующего года мы предполагаем еще на 30% увеличить заработную плату. Причем это будет касаться водителей, кондукторов, техников - не руководящих должностей. Я считаю, эти меры как раз позволят нам регулировать отток кадров и заниматься вопросами обеспечения кадрами нашего Гортранса", - заявил градоначальник.

Он отметил, что уже сейчас водители получают более 100-120 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что на реализацию новой транспортной реформы в уральской столице потребуется 13 млрд рублей.