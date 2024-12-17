17 Декабря 2024
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Политика Ивановская область
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Марина Дмитриева приняла участие в мероприятиях Совета законодателей России  

В Москве 16-17 декабря проходят мероприятия Совета Законодателей РФ. Актуальные вопросы обсуждают сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители органов законодательной власти регионов, представители Правительства России и экспертного сообщества. В мероприятиях принимает участие председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в понедельник Марина Дмитриева провела заседание комиссии по социальной политике. Основной темой обсуждения стало совершенствование инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в субъектах Российской Федерации.

(2024)|Фото: пресс-служба Совета Федерации

По словам Марины Дмитриевой, отдых и оздоровление детей по-прежнему входит в топ самых значимых вопросов федеральной повестки, касающейся социальной сферы. Так, ежегодно увеличивается объем финансирования программы детского отдыха. В 2024 году он составил 83 миллиарда рублей, что на 15 миллиардов больше по сравнению с 2023 годом. Этим летом в России работало более 39 тысяч детских лагерей всех типов, в которых отдохнули свыше 5,7 миллиона детей – порядка 30 % от общего числа школьников.

Марина Дмитриева подчеркнула, что ключевая задача для органов власти – развитие инфраструктуры детских лагерей. С прошлого года в России реализуется специальная программа «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления». В программу вошли более 60 субъектов, 40 из них принимают участие в 2024 году. По словам Марины Дмитриевой, регионы также создают свои собственные программы.

(2024)|Фото: пресс-служба Совета Федерации

В ходе заседания были обозначены векторы, по которым необходимо идти в части укрепления инфраструктуры детских лагерей. Это, в частности, развитие государственно-частного партнерства, поддержка предприятий, готовых создавать условия для отдыха и оздоровления детей сотрудников, проведение инвентаризации заброшенных студенческих баз для их дальнейшего восстановления и адаптации для отдыха детей, изучение, анализ и транслирование лучших региональных практик организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в части реновации.

Участники заседания обменялись опытом работы по данной теме, обсудили вопросы, требующие законодательного регулирования на федеральном уровне. Принятые рекомендации будут направлены в профильные органы исполнительной власти.

Теги: марина дмитриева, совет законодателей, совет федерации, ивановская областная дума


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