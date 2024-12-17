Екатеринбургский "Атмофест" получил федеральную награду в области "зеленого" строительства

Екатеринбургский фестиваль "Атмофест" получил награду ежегодной национальной премии в области "зеленого" строительства и эксплуатации Green Standard Awards. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В отборочном туре приняли участие 35 зеленых участков России. В финал, помимо "Атмофеста", вошли курорт Красная поляна (Сочи), ЖК "Метрополь" (Москва) и парк "Соборная горка" (Череповец). "Атмофест" получил федеральную награду как лучшее ландшафтно-архитектурное событие России в номинации "Открытые пространства".

В жюри оценили возможности уральских специалистов для увеличения биоразнообразия и доступность территории. Кроме этого, были отмечены возможности для проведения массовых мероприятий и занятий спортом, а также привлечение партнеров к планированию территории.

Напомним, что в этом году фестиваль "Атмофест" обрел постоянную площадку на набережной городского пруда за Макаровским мостом.