17 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский "Атмофест" получил федеральную награду в области "зеленого" строительства

Екатеринбургский фестиваль "Атмофест" получил награду ежегодной национальной премии в области "зеленого" строительства и эксплуатации Green Standard Awards. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В отборочном туре приняли участие 35 зеленых участков России. В финал, помимо "Атмофеста", вошли курорт Красная поляна (Сочи), ЖК "Метрополь" (Москва) и парк "Соборная горка" (Череповец). "Атмофест" получил федеральную награду как лучшее ландшафтно-архитектурное событие России в номинации "Открытые пространства".

В жюри оценили возможности уральских специалистов для увеличения биоразнообразия и доступность территории. Кроме этого, были отмечены возможности для проведения массовых мероприятий и занятий спортом, а также привлечение партнеров к планированию территории.

Напомним, что в этом году фестиваль "Атмофест" обрел постоянную площадку на набережной городского пруда за Макаровским мостом.

Теги: награда, Атмофест, премия, фестиваль, Екатеринбург


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