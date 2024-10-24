В Екатеринбурге площадку фестиваля "Атмофест" готовят к зиме

Площадка фестиваля "Атмофест" в Екатеринбурге готовится к зимовке. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в комитете благоустройства мэрии, в настоящее время на набережной городского пруда за Макаровским мостом работает бригада профессиональных садовников. Уже убраны все растения, которые предпочитают южный климат. Среди них гранаты, оливки, индийская сирень, инжир и гибискус.

Все они были расположены на площадке "Сад четырех сторон". Остальные растения обработаны от вредителей и болезней удобрением осеннего действия, которое готовит деревья к зиме.

Напомним, в этом году фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест", традиционно проходивший на Площади 1905 года в Екатеринбурге, сменил формат и место. Для него было решено найти новую круглогодичную локацию – левый берег городского пруда выше Макаровского моста.

Сообщалось, что теперь сады, созданные на "Атмофесте", останутся на площадке фестиваля навсегда.