В Екатеринбурге площадку фестиваля "Атмофест" готовят к зиме
Площадка фестиваля "Атмофест" в Екатеринбурге готовится к зимовке. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как пояснили в комитете благоустройства мэрии, в настоящее время на набережной городского пруда за Макаровским мостом работает бригада профессиональных садовников. Уже убраны все растения, которые предпочитают южный климат. Среди них гранаты, оливки, индийская сирень, инжир и гибискус.
Все они были расположены на площадке "Сад четырех сторон". Остальные растения обработаны от вредителей и болезней удобрением осеннего действия, которое готовит деревья к зиме.
Напомним, в этом году фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест", традиционно проходивший на Площади 1905 года в Екатеринбурге, сменил формат и место. Для него было решено найти новую круглогодичную локацию – левый берег городского пруда выше Макаровского моста.
Сообщалось, что теперь сады, созданные на "Атмофесте", останутся на площадке фестиваля навсегда.