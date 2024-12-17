17 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Российская фигуристка подала новую апелляцию по делу о нарушении антидопинговых правил

Российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
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В пресс-службе суда пока не могут предоставить дополнительных сведений. В октябре там отклонили апелляцию Валиевой на дисквалификацию. Ее до этого наложил Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее вынесенное решение осталось в силе.

Как сообщает РИА Новости, апелляция может быть связана с решением Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золотых медалей в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Так изданию сказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

CAS 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.

В итоге медали отдали другим странам: золото - сборной США, серебро - команде Японии, а россиянам - бронзу.

Алине Валиевой 18 лет. Ранее она сказала, что все равно будет выступать после окончания срока дисквалификации. Фигуристка сможет участвовать в соревнованиях в декабре 2025 года.

Ранее мы сообщали, что российские пловцы вернулись из Венгрии, где проходил чемпионат мира по плаванию. В аэропорту их ждал вице-президент федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин. Их встретили в лучших русских традициях: преподнесли русский каравай и соль. В это время музыкант играл на баяне, а ансамбль пел народные песни. Каждому спортсмену вручили по огромному букету.

Как отмечают журналисты, пловцы не ожидали такого приема и под скандирование "Россия! Россия!" заметно смущались.

Теги: суд, валиева, аппеляция


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