Автомобиль депутата Госдумы Картаполова исследуют саперы

Машину председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова исследуют саперы после сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Утром неизвестный связался со службами, представился завербованным Украиной россиянином и заявил, что заложил СВУ в машину депутата в Ружейном переулке.

Парламентарий сообщил "Осторожно, новости", что службы уже связались с ним. Сейчас машину изучают специалисты.

Напомним, сегодня в результате покушения в Москве погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. По данным следствия, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Reuters сообщает, что Кириллова убили в результате операции украинских спецслужб.