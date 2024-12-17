Андрей Дубровский участвует в мероприятиях Совета законодателей страны

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский принимает участие в мероприятиях Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как известно, в течение двух дней в Московской области будут проходить мероприятия в рамках Совета Законодателей Российской Федерации.

Накануне Андрей Дубровский принял участие в семинаре для руководителей законодательных органов субъектов Российской Федерации – членов Совета законодателей. Его участники рассмотрели вопросы цифровой трансформации в государственном управлении.

Сегодня председатель областной Думы примет участие в пленарном заседании Совета законодателей, которое будет посвящено реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами и практикам модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах России.