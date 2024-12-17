В Екатеринбурге бывшего администратора магазина шуб будут судить за присвоение почти 800 тысяч рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший администратор магазина шуб и дубленок по обвинению в присвоении прибыли. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с октября 2023 года по январь 2024 года администратор торгового ряда использовала свое служебное положение в личных целях. Когда покупатель приобретал товар за наличные, обвиняемая подделывала данные компьютерной бухгалтерской программы, где указывала, что товар был возвращен, как и деньги покупателю. Указанную сумму обвиняемая присваивала себе, "заработав" за несколько месяцев свыше 790 тыс. рублей.

В отношении уже бывшей сотрудницы магазина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.