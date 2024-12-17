В Перми прокуратура добилась возвращения полумиллиона пенсионеру, обманутому мошенниками

В Перми прокуратура добилась возвращения пенсионеру 500 тыс. руб., которые он перевел мошенникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Мошенники обманули мужчину, убедили его перевести деньги на подконтрольные им счета. Было возбуждено уголовное дело, владельца банковского счета, на который поступили похищенные деньги, удалось установить.

Прокурор в интересах заявителя обратился с иском в суд о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Суд требования надзорного органа удовлетворил. В настоящее время 500 тыс. руб. возвращены пенсионеру.