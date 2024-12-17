В самом центральном ТРЦ Екатеринбурга появился зеленый, милый и пушистый Гринвич

17 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: t.me/grinvich_official

В самом центральном ТРЦ Екатеринбурга появился зеленый, милый и пушистый Гринвич

Новый год это всегда время ожидания волшебства и сказочных метаморфоз, в ожидании новогоднего чуда все вокруг наполняется особым настроением. И самые удивительные, милые события даже взрослые считают реально возможными, ждут их.

В преддверии наступления 2025 года в ТРЦ "Гринвич" поселился одноименный зверек-талисман. Он милый, зеленый и пушистый.

Зелёный цвет, как известно, ассоциируется с пробуждением природы, ее обновлением. Пушистая шерсть сказочного персонажа дарит ощущение тепла и уюта. Напомним, что зеленый цвет напрямую связан и с названием самого ТРЦ «Гринвич», который уже стал привычным, узнаваемым для огромной массы посетителей торгового центра.

(2024)|Фото: t.me/grinvich_official

И вот теперь в самой центральной торгово-развлекательной локации Екатеринбурга поселился собственный домовенок, который вполне может быть эмоционально милым проводником и сопровождать вас в любое время вашего визита в «Гринвич».

Новый маскот сразу же обзавёлся функцией отправки праздничных поздравлений друзьям и детям через специальную форму на сайте. Это новый кейс стал еще одним способом подарить радость своим близким, что наглядно иллюстрирует готовность со стороны бренда заботиться о самых разных потребностях своих клиентах, делая их взаимодействие с ТРЦ еще более запоминающимся.

(2024)|Фото: t.me/grinvich_official

Маскоты вообще-то уже зарекомендовали себя на российском рынке как эффективный инструмент маркетинга, помогающий брендам создавать уникальный визуальный образ, который легко запомнить. "Гринвич" в очередной раз обликом своего душевного маскота доказывает готовность участвовать в жизни покупателей, дарить положительные эмоции.

Первый ролик с маскотом "Гринвич" демонстрирует опору на традиции и историю. Зрителю показывают, что Гринвич, оказывается, много лет живет в торговом центре и даже успел «вырастить» девочку, героиню видеоролика. Превратившись в девушку, она возвращается в ТРЦ, вспоминает своего друга и ищет его. Мило, эмоционально окрашено и явно связано с самой лучшей порой - детством.

Если анализировать историю использования маскотов в принципе, то понятно, что компании пытаются оперировать ими для установления более тесных отношений с клиентами, генерируя некую эмоциональную связь.

(2024)|Фото: t.me/grinvich_official

Персонажи становятся частью истории бренда, культивируют создание традиций, служа своеобразным мостиком между компанией и её целевой аудиторией, формируя доверие к бренду.

Появление Гринвича в качестве маскота ТРЦ «Гринвич» именно в предновогодние дни - вполне креативный, но четко продуманный шаг компании, направленный на укрепление лояльности клиентов.

Теги: гринвич, маскот, бренд, лояльность клиентов, предновгодние


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети