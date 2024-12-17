В самом центральном ТРЦ Екатеринбурга появился зеленый, милый и пушистый Гринвич

Новый год это всегда время ожидания волшебства и сказочных метаморфоз, в ожидании новогоднего чуда все вокруг наполняется особым настроением. И самые удивительные, милые события даже взрослые считают реально возможными, ждут их.

В преддверии наступления 2025 года в ТРЦ "Гринвич" поселился одноименный зверек-талисман. Он милый, зеленый и пушистый.

Зелёный цвет, как известно, ассоциируется с пробуждением природы, ее обновлением. Пушистая шерсть сказочного персонажа дарит ощущение тепла и уюта. Напомним, что зеленый цвет напрямую связан и с названием самого ТРЦ «Гринвич», который уже стал привычным, узнаваемым для огромной массы посетителей торгового центра.

И вот теперь в самой центральной торгово-развлекательной локации Екатеринбурга поселился собственный домовенок, который вполне может быть эмоционально милым проводником и сопровождать вас в любое время вашего визита в «Гринвич».

Новый маскот сразу же обзавёлся функцией отправки праздничных поздравлений друзьям и детям через специальную форму на сайте. Это новый кейс стал еще одним способом подарить радость своим близким, что наглядно иллюстрирует готовность со стороны бренда заботиться о самых разных потребностях своих клиентах, делая их взаимодействие с ТРЦ еще более запоминающимся.

Маскоты вообще-то уже зарекомендовали себя на российском рынке как эффективный инструмент маркетинга, помогающий брендам создавать уникальный визуальный образ, который легко запомнить. "Гринвич" в очередной раз обликом своего душевного маскота доказывает готовность участвовать в жизни покупателей, дарить положительные эмоции.

Первый ролик с маскотом "Гринвич" демонстрирует опору на традиции и историю. Зрителю показывают, что Гринвич, оказывается, много лет живет в торговом центре и даже успел «вырастить» девочку, героиню видеоролика. Превратившись в девушку, она возвращается в ТРЦ, вспоминает своего друга и ищет его. Мило, эмоционально окрашено и явно связано с самой лучшей порой - детством.

Если анализировать историю использования маскотов в принципе, то понятно, что компании пытаются оперировать ими для установления более тесных отношений с клиентами, генерируя некую эмоциональную связь.





Персонажи становятся частью истории бренда, культивируют создание традиций, служа своеобразным мостиком между компанией и её целевой аудиторией, формируя доверие к бренду.

Появление Гринвича в качестве маскота ТРЦ «Гринвич» именно в предновогодние дни - вполне креативный, но четко продуманный шаг компании, направленный на укрепление лояльности клиентов.